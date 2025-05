Draper e il ritorno di Sinner: “L’ho visto rilassato, ma non so cosa aspettarmi”

(Adnkronos) –

Jack Draper racconta Jannik Sinner. Il tennista inglese, che ha battuto oggi, venerdì 9 maggio, Luciano Darderi nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025, ha parlato del ritorno dell’azzurro, che domani scenderà in campo a Roma contro Navone dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol: “Lui è molto rilassato. Quando ci siamo allenati insieme a Montecarlo il primo giorno ero avanti rispetto a lui, specialmente durante la partitella, ma quelli erano i primi punti che giocava da quando era tornato. Poi ha cominciato a giocare veramente bene, nei giorni seguenti, e si è adattato velocemente, tornando al suo livello”.

Difficile però fare un pronostico: “Non so cosa aspettarmi da lui in questa settimana, conoscendolo giocherà molto bene. Sta lavorando tanto in palestra e penso che si senta bene, rilassato, così mi è sembrato dal tempo che ho trascorso con lui”, ha detto Draper, “il tennis è uno sport brutale, ogni settimana le cose cambiano, e tutto quello che ha dovuto affrontare non è stato facile. Ma ha giocato tante partite e magari del tempo libero può avergli fatto bene per tornare al suo livello”.

A dare una mano al numero uno del mondo ci sarà il tifo del Centrale: “Penso sia meglio per lui tornare a giocare qui, in casa sua, dove c’è molto tifo ed energia. Sicuramente c’è anche molta pressione, come lo sarà per me quando giocherò in Inghilterra, ma anche io avrò molto tifo e supporto e questo mi darà energia e motivazione per giocare il mio miglior tennis”.