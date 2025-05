E’ morto Gianni Vasino, il volto storico di ’90° minuto’ aveva 88 anni

(Adnkronos) – E’ morto Gianni Vasino, il giornalista aveva 88 anni. Vasino, volto storico del tradizionale programma ’90° minuto’ condotto da Paolo Valenti, si è spento a Genova all’età di 88 anni.

Era nato a Serravalle, nel ferrarese, il 5 novembre 1936, ma era cresciuto a Sanremo. Gli inizi nei giornali locali, si legge sul sito della Tgr Rai Regionale Liguria, fino al concorso in Rai nel 1968. Il ‘genovese’ di Novantesimo minuto, così lo chiamava Paolo Valenti, che nel gruppone dei celebri inviati sul campo per ’90° minuto’, gli indicò di seguire le squadre lombarde. Lavorò per il Tg2, dove inventò e si curò una delle prime trasmissioni dedicate alla disabilità, si intitolava ‘Come noi’. Si è dedicato anche alla scrittura. Il suo ultimo libro, autobiografico, è ‘Da 90º minuto alle Olimpiadi, cronache di 30 anni di sport’. E sul profilo ‘X’ il Genoa Cfc viene espresso dolore e vicinanza alla famiglia del giornalista.