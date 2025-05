Iran, nucleare e Gaza: “Trump ha visto il ministro israeliano Dermer”

(Adnkronos) – Colloquio ‘privato’ su nucleare e Iran, ma anche sulla guerra a Gaza. Questi i temi sul tavolo nell’incontro di ieri tra il presidente americano Donald Trump e il ministro israeliano per gli Affari Strategici Ron Dermer, stretto collaboratore del primo ministro Benjamin Netanyahu. A scriverne è Barak Ravid su Axios, citando due fonti informate sull’incontro.

L’incontro alla Casa Bianca, che non è stato reso pubblico né dagli Stati Uniti né da Israele, si è svolto alla vigilia del quarto round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran, in programma domenica a Muscat, e del viaggio del presidente Trump in Medio Oriente che inizierà lunedì. Trump visiterà l’Arabia Saudita, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti.

L’incontro tra un presidente e un funzionario, quindi non un capo di Stato è alquanto insolito, fa notare Axios. I colloqui si sono svolti due giorni dopo l’annuncio di Trump – che ha colto di sorpresa Netanyahu – di una tregua con gli Houthi.