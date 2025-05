Papa Leone XIV, Binaghi: “L’ho invitato agli Internazionali, a volte miracoli accadono”

(Adnkronos) – Il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha invitato Papa Leone XIV agli Internazionali di tennis in corso al Foro Italico di Roma. “Ho scritto una lettera al Papa per invitarlo agli Internazionali Bnl d’Italia”, ha confermato.

Il neo pontefice Robert Francis Prevost è un grande appassionato di tennis. Si è definito un praticante dilettante, anche se non ha avuto molte occasioni di giocare dopo il ritorno dal Perù, in cui ha esercitato come missionario e poi come vescovo, prima di essere richiamato nel 2023 e nominato Prefetto della Congregazione dei vescovi. “Se riuscirà a venire già in questa edizione non lo so, mi sembra molto, ma chi lo sa: nella vita succedono anche i miracoli”, ha detto Binaghi in una nota della Fitp. “Sapevo che Papa Leone XIV è un grande appassionato di tennis, per noi è un orgoglio. Anche il fatto che abbiamo la nuova sede Fitp in un ex convento agostiniano, a Roma. Lo stiamo ristrutturando. Direi, non una, ma ben due coincidenze”.