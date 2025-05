Papa Leone XIV infiamma Chicago, baseball ‘litiga’ per il tifoso speciale

(Adnkronos) – Leone XIV è il primo Papa americano ed è il primo Pontefice che fa litigare due squadre di baseball. Il cardinale Robert Francis Prevost, eletto ieri dal Conclave, è originario di Chicago. La metropoli dell’Illinois è un pilastro dello sport a stelle e strisce: dai Chicago Bulls di Michael Jordan passando per i Bears della NFL fino ai Blackhawks della NHL. Soprattutto in questo periodo, ‘the windy city’ trepida e si divide per il baseball: da una parte i Chicago Cubs, dall’altra i Chicago White Sox.

I Cubs vivono un momento positivo, con il primo posto nella loro division dopo quasi 40 partite dell’interminabile regular season della Major League. I White Sox, invece, annaspano all’ultimo posto e sono condannati ad un’annata da comprimari. Almeno, però, potranno contare sul tifo del Papa, a quanto pare.

L’elezione di Prevost ha acceso la città di Chicago. L’euforia ha contagiato anche i Cubs, che hanno annunciato in pompa magna: “Ehi, Chicago, è un tifoso dei Cubs!”, il tweet della squadra, che ha provato a ‘impossessarsi’ del Pontefice. E’ scattata immediata la rivolta dei tifosi dei White Sox ed è scesa in campo, addirittura, la famiglia del Papa. L’emittente WGN ha dato voce a John Prevost, fratello del Pontefice: “Non è mai stato un tifoso dei Cubs, non so da dove sia venuta fuori questa storia. E’ sempre stato tifoso dei Sox”. Per completare il quadro, in famiglia l’unica a tifare per i Cubs era la mamma del Papa. Il padre, invece, era fuori dalla mischia: il suo cuore batteva per i St. Louis Cardinals.