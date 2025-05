(Adnkronos) – Allenamento speciale per Jannik Sinner. Il tennista azzurro oggi, venerdì 9 maggio, ha partecipato a un evento al Foro Italico, scendendo in campo per qualche scambio con alcuni bambini. Sinner è stato accolto dal solito bagno di folta e travolto dall’affetto dei suoi giovani tifosi.