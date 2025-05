Ucraina-Russia, Trump a Putin: “Tregua di un mese”

(Adnkronos) –

Donald Trump invia un messaggio a Vladimir Putin mentre il presidente della Russia si prepara a celebrare la Giornata della Vittoria con la parata del 9 maggio, a 80 anni dalla conclusione della Seconda guerra mondiale. Dagli Stati Uniti, arriva il ‘quasi ultimatum’ del presidente americano, che nel corso della giornata ha un colloquio telefonico con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni”, scrive Trump sul social Truth. Russia e Ucraina si accusano reciprocamente per violazioni della tregua proclamata da Putin tra l’8 e l’11 maggio per blindare la parata di Mosca a cui assisteranno diversi leader internazionali, a cominciare dal presidente cinese Xi Jinping.

“Speriamo venga rispettato un cessate un fuoco accettabile. Entrambi i paesi saranno ritenuti responsabili del rispetto della sacralità di questi negoziati diretti. Se il cessate il fuoco non verrà rispettato, gli Stati Uniti e i loro partner imporranno ulteriori sanzioni”, scrive ancora Trump, ribadendo che “migliaia di giovani soldati muoiono ogni settimana e tutti dovrebbero volere la fine della guerra”.

“Io voglio che finisca e lo vogliono gli Usa. Come Presidente, mi impegnerò a garantire la pace tra Russia e Ucraina, insieme agli europei. E sarà una pace duratura”, dice ancora. “Questo cessate il fuoco deve in ultima analisi portare a un accordo di pace. Tutto ciò può essere fatto molto rapidamente e sarò disponibile in qualsiasi momento se necessario”, conclude il presidente americano con un appello in cui si propone come mediatore finale.

L’avvicinamento di Trump all’Ucraina appare evidente dopo la firma dell’accordo tra Washington e Kiev sulle terre rare. L’intesa, nell’ottica dalla Casa Bianca, è un’opportunità per gli Stati Uniti che possono puntare a recuperare i 350 miliardi spesi per sostenere il paese invaso. Il rapporto tra Trump e Zelensky è cambiato radicalmente rispetto alle tensioni di pochi mesi fa. Lo conferma anche la telefonata delle ultime ore.

Abbiamo parlato con il presidente di azioni congiunte, del sostegno indispensabile degli Stati Uniti e della pressione sulla Russia per arrivare alla pace. Abbiamo discusso della situazione in prima linea. Abbiamo discusso degli sforzi diplomatici”, dice Zelensky.

“Abbiamo parlato del modo di arrivare ad un cessate il fuoco reale e duraturo, di almeno 30 giorni. Questo potrebbe aprire molte opportunità per la diplomazia. L’Ucraina è pronta per un cessate il fuoco completo immediato, una tregua di 30 giorni”, ripete il presidente ucraino.

“Ma deve essere reale. Nessun attacco missilistico o con droni, nessun attacco al fronte. I russi devono rispondere in modo appropriato, sostenendo il cessate il fuoco. Devono dimostrare che vogliono porre fine alla guerra: ribadiamo l’offerta ancora una volta”, dice Zelensky, prospettando “trenta giorni che potrebbero essere l’inizio di anni di pace. Un cessate il fuoco, duraturo e affidabile, indicherà realmente i progressi verso la pace. L’America può dare il suo contributo. Il mondo ha bisogno dell’America ora proprio come ottant’anni fa”.

La strategia comunicativa della Casa Bianca passa anche per le dichiarazioni del vicepresidente JD Vance, che all’emittente Fox News indossa i panni del ‘poliziotto cattivo’ nei confronti di Mosca. “La Russia sta chiedendo troppo, ma questo non mi disturba: i negoziati spesso funzionano così. Mi disturberebbe se arrivassimo a stabilire che la Russia non sta negoziando in buona fede. Se questo dovesse accadere, ce ne andremmo. Possiamo portare queste persone al pozzo, non possiamo costringerle a bere”, dice sintetizzando la missione degli Usa.

“La Russia -evidenzia ancora- non può aspettarsi di ricevere territori che non sono stati nemmeno conquistati e questa è una cosa che hanno inserito nel loro piano di pace iniziale”.