Aborto, pro life in piazza a Roma: “Piena sintonia con Papa Leone XIV su difesa vita”

(Adnkronos) – Attese migliaia di persone oggi a Roma per la manifestazione nazionale ‘Scegliamo la Vita’ per dire no all’aborto, all’eutanasia, al suicidio assistito e alla manipolazione degli embrioni umani. In piazza centinaia di attivisti insieme a famiglie e cittadini da tutta Italia. “Siamo contenti – dichiarano i due portavoce, Gandolfini e Ruiu – che la manifestazione si svolga a due giorni dall’elezione di Papa Leone XIV, che siamo certi alzerà forte la voce per la dignità umana in ogni fase della sua esistenza e contro tutte le forme di offesa che ne disprezzano il valore innato, come dimostrato partecipando da vescovo alla Marcia per la Vita in Perù e affermando l’urgenza di ‘difendere la vita umana in ogni momento'”.

“Chiederemo al Governo e al Parlamento – sottolinea Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus, che sarà oggi in piazza – politiche urgenti e molto più concrete, strutturali ed efficaci per il sostegno alla natalità e alla maternità – soprattutto quando fragile o indesiderata – e la creazione di un fondo ad hoc per impedire che anche una sola donna sia costretta a uccidere il figlio a causa di povertà, emarginazione o solitudine. Chiediamo inoltre il rifiuto totale e la bocciatura, tanto in Parlamento quanto nelle varie Regioni italiane, di qualsiasi forma di legalizzazione del suicidio medicalmente assistito”.

Alla manifestazione aderiscono oltre 110 associazioni. Il corteo parte alle 14.30 da piazza della Repubblica e sfilerà per vie della Capitale fino a via dei Fori Imperiali, dove si alterneranno dal palco principale le testimonianze di Emanuel Cosmin Stoica, attivista per i diritti dei disabili impegnato contro la deriva eugenetica; Livia Tossici-Bolt, attivista pro life condannata lo scorso aprile in Gran Bretagna per aver sostato in silenzio fuori da un centro abortivo; Maurizio Marrone, assessore alle Politiche Sociali e alla Famiglia della Regione Piemonte, promotore del Fondo ‘Vita Nascente’. Sarà trasmesso un saluto video di Eduardo Verastegui, attore, produttore e attivista pro vita messicano.