Amici, stasera sabato 10 maggio: gli ospiti e le anticipazioni della nuova puntata

(Adnkronos) – Questa sera, sabato 10 maggio, Maria De Filippi conduce in prima serata su Canale 5 l’ottavo appuntamento dello show ‘Amici’ edizione numero 24. Super ospite musicale della puntata, Annalisa che presenterà in anteprima il nuovo singolo dal titolo ‘Maschio’.

Gli allievi tornano sul palco pronti per affrontare nuove sfide con straordinarie esibizioni di canto e di ballo. Sono 6 i talenti rimasti in gara nel talent show di Maria De Filippi, in onda su Canale 5, suddivisi in tre squadre: i cantanti Antonia, Nicolò e Trigno e i ballerini Alessia, Daniele e Francesco. Chi di loro riuscirà a conquistare un posto per la finale? A decidere le loro sorti, per l’ultima settimana di sfide a squadre, una giuria d’eccezione composta da Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario.

Al centro del palco, la pungente comicità e satira di Geppi Cucciari. In studio, questa sera ci sarà Annalisa che presenta il suo ultimo singolo ‘Maschio’, e il cantautore rapper Fred De Palma, che presenta in studio in anteprima il brano ‘Barrio Lambada’.