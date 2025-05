Atletica, Schwazer torna a marciare e vince i 10.000 societari in Veneto

(Adnkronos) –

Alex Schwazer torna a marciare e lo fa vincendo i 10.000 metri su pista della fase regionale del Veneto dei campionati assoluti di Società, con un buon 43’11″37. A San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso, il marciatore altoatesino ha portato avanti la sua gara in tranquillità, chiudendo con 7 minuti di vantaggio sul secondo classificato (nonostante uno stop di 60 secondi dopo tre ammonizioni per sospensione).

Per Schwazer, oggi 40enne, in seguito al tentativo dello scorso 19 luglio nella 20.000 metri su pista ad Arco – in cui fu costretto a fermarsi attorno al 14° chilometro per una forte sciatalgia – si tratta di un ritorno alla vittoria simbolico, arrivato dopo la lunga squalifica per doping.

Oro olimpico nella 50 km di marcia a Pechino, nel 2012 il marciatore venne fermato prima dei Giochi di Londra per la positività all’epo, confessata tra le lacrime. Squalificato, venne in seguito trovato positivo per una dose infinitesimale di testosterone sintetico a un controllo a sorpresa del 1° gennaio 2016, mentre stava preparando il ritorno ai Giochi di Rio. Arrivò quindi una nuova condanna del Tas a 8 anni, squalifica terminata a luglio 2024 dopo una lunga battaglia con la Wada (l’Agenzia Mondiale Antidoping), in seguito all’archiviazione del procedimento a suo carico per non aver commesso il fatto e in virtù di un percorso differente tra giustizia ordinaria e sportiva.