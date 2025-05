MotoGp, oggi qualifiche e gara sprint a Le Mans: orario e dove vederle

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, sabato 10 gennaio, il weekend di Le Mans continua con le prove libere 2, le qualifiche e la gara sprint. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, già davanti al venerdì con il miglior tempo nella prima sessione di libere e nelle pre-qualifiche (1:29.855). Dietro di lui, Fabio Quartararo (+0.177) e Pecco Bagnaia (+0.184).

Il weekend del Gp di Francia prosegue oggi con la seconda sessione di libere e le qualifiche. Nel pomeriggio, verranno assegnati i primi punti del weekend con la sprint race delle 14:55. Domenica, alle 14, scatterà il Gran Premio di Le Mans.

Ecco il programma di oggi, sabato 10 maggio:

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Il Gp di Francia, così come tutto il Mondiale di MotoGp, sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport. Il Gp sarà visibile in diretta integrale su Sky Sport e sul canale Sky Sport MotoGp (208), ma pure in streaming su Now e Sky Go. Inoltre, gli appuntamenti del weekend francese saranno disponibili in chiaro su Tv8 a partire dal sabato mattina, con le prove, le qualifiche e la gara sprint delle 15 (la gara di domenica sarà invece in differita).