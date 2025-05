Musetti, ottavi raggiunti agli Internazionali: Nakashima battuto, ora Medvedev

(Adnkronos) –

Lorenzo Musetti vince e convince agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista azzurro ha battuto oggi, domenica 11 maggio, lo statunitense Brandon Nakashima in due set con il punteggio di 6-4, 6-3. Musetti approda così agli ottavi di finale, dove sfiderà Daniil Medvedev, che ha battuto a sua volta l’australiano Alexei Poporyn.

Di fronte a un Centrale quasi pieno, che ha ancora negli occhi il ritorno di Jannik Sinner, Musetti mostra subito perché, da qualche giorno, è finalmente entrato, per la prima volta in carriera, nella top ten del ranking Atp. Lorenzo conquista subito una palla break, la trasforma e poi difende il vantaggio acquisito nel game successivo, salvandosi così dal potenziale controbreak. Il toscano rischia poco, gioca molto da fondo campo, ogni tanto sforna una palla corta delle sue. Un modo per far entrare in partita anche il Centrale, che in questi giorni, per gli italiani, si sta dimostrando sempre più un fattore. Il primo set scorre liscio, e Musetti lo porta a casa 6-4.

Il copione non cambia nel secondo parziale. Nakashima, che del mondo è numero 29, prova ad alzare il livello, Lorenzo regge e al quinto game allunga: conquista due palle break, trasforma la seconda con uno smash e urla verso le tribune, prendendosi l’ovazione dei suoi tifosi. Nakashima reagisce, va avanti 30-0 ma Musetti non si spaventa. La crescita del toscano, oggi al nono posto Atp, passa anche da quella tenuta mentale che in passato è stata spesso un limite. E allora Musetti recupera, tiene il servizio e chiude i conti al game successivo con un altro break, conquistando il set 6-3 e la partita. Ora, sulla strada dell’azzurro, ci sarà Medvedev.