Roma, spari contro un’auto a Vitinia: ferito un uomo, è grave

(Adnkronos) – Un uomo straniero, ancora da identificare, è stato ferito gravemente a colpi di arma da fuoco mentre era in auto questa mattina alle 6.30 circa, in via Ostiense a Vitinia, in provincia di Roma.

Sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e della sezione operativa della Compagnia Roma Ostia in seguito a una segnalazione giunta al 112.

L’uomo era a bordo della sua auto in direzione Roma quando sarebbe stato affiancato da un altro veicolo, dal quale sono stati esplosi vari colpi d’arma da fuoco, quattro dei quali lo avrebbero colpito alla testa e all’addome. E’ stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma, in gravi condizioni.