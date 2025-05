Sinner e l’allenamento della vigilia, la partita con Dellien entusiasma il Foro

(Adnkronos) – Non c’è riposo per Jannik Sinner. Il tennista azzurro si è tornato ad allenare oggi, domenica 11 maggio, in vista della sfida del terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 contro l’olandese Jesper de Jong, in programma domani, lunedì 12 maggio. Oltre un’ora e mezza di sessione con il boliviano Hugo Dellien, numero 103 del mondo e atteso dal match contro Alex De Minaur, nel terzo turno del Masters 1000 di Roma.

L’allenamento di Sinner è iniziato in palestra con il risveglio muscolare ed è proseguito in campo, dove i due hanno cominciato a scambiarsi blandi colpi di riscaldamento. L’intensità e aumentata con il passare dei minuti, mentre intorno al ‘campo 5’ del Foro Italico la solita folla si assiepava in ogni angolo per vedere il numero uno del mondo. Tra applausi e cori, Jannik ha continuato a colpire la pallina forza e precisione sempre maggiore, trovando gli angoli e le linee.

La maggior parte della sessione però, a differenza di quanto successo nei giorni scorsi, è stata dedicata alla partitella. La priorità per Sinner ora è infatti trovare continuità e ritmo partita, dopo essere sembrato un po’ in affanno, come normale che sia dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, in alcune fasi del match contro Navone. Gli applausi del pubblico hanno accompagnato i colpi dell’azzurro, che non ha sembrato patire la stanchezza, nonostante le temperature decisamente calde. A fine allenamento Sinner ha regalato alcune palline ai propri tifosi, prendendosi l’ennesima ovazione del Foro.