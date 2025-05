Sinner torna in campo a Roma, l’orario della sfida con De Jong

(Adnkronos) –

Jannik Sinner è pronto a tornare in campo agli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, domenica 11 maggio, il tennista azzurro ha scoperto l’orario del prossimo match al Masters 1000 di Roma, valido per il terzo turno, contro Jesper de Jong, numero 93 del mondo. All’esordio, in un Centrale sold out e colorato d’arancione per il ritorno del numero uno del mondo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol, Sinner ha battuto l’argentino Mariano Navone in due set.

La sfida tra Sinner e De Jong è in programma domani, lunedì 12 maggio, non prima delle ore 15. L’azzurro tornerà quindi nuovamente in campo al Centrale del Foro Italico, per regalarsi l’accesso agli ottavi di finale contro il vincente del match tra l’argentino Francisco Cerundolo e Sebastian Ofner.

Sinner-De Jong, così come tutti i match degli Internazionali d’Italia 2025, saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 2.La partita si potrà seguire anche in streming sull’app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.