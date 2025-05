Ucraina, per Trump “giorno grandioso”. Ma Macron frena: “Proposta Putin non basta”

(Adnkronos) – Dopo la risposta di Putin alla richiesta di tregua di un mese tra Russia e Ucraina dei leader Ue, arrivano le prime reazioni alle parole del leader del Cremlino. Se il presidente Usa Donald Trump non nasconde l’ottiismo parlando di “un giorno potenzialmente grandioso” per Mosca e Kiev, l’omologo francese Emmanuel Macron frena, giudicando la proposta russa “non sufficiente”.

“Un giorno potenzialmente grandioso per Russia e Ucraina! Pensate alle centinaia di migliaia di vite che saranno salvate quando questo ‘bagno di sangue’ senza fine, si spera, si concluderà. Sarà un mondo completamente nuovo, e molto migliore. Continuerò a lavorare con entrambe le parti per garantire che ciò accada. Gli Stati Uniti vogliono concentrarsi, invece, sulla ricostruzione e sul commercio. Una grande settimana in arrivo!”, esulta su Truth il presidente degli Stati Uniti a poche ore dalla replica di Putin ai leader Ue.

Ma la proposta del presidente russo di tenere negoziati diretti tra Russia e Ucraina a partire dal 15 maggio in Turchia, dopo che Kiev e i suoi alleati europei hanno chiesto un cessate il fuoco di 30 giorni, “non è sufficiente”, ha invece replicato Macron, scendendo dal treno nella città polacca di Przemysl al ritorno dalla missione in Ucraina.

“Un cessate il fuoco incondizionato non è preceduto da negoziati, per definizione”, ha detto Macron, aggiungendo che Putin sta “cercando una via d’uscita, ma vuole comunque guadagnare tempo”.