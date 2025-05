Fiorentina ko 2-1, il Venezia scavalca Empoli e Lecce nella corsa salvezza

(Adnkronos) – Vittoria fondamentale per il Venezia che sconfigge 2-1 il casa la Fiorentina scavalcando di un punto le dirette concorrenti alla salvezza Empoli e Lecce. A decidere la sfida del Penzo le reti nella ripresa di Candé al 60′ e Oristanio al 68′. Inutile il gol degli ospiti di Mandragora al 77′. Un successo che lancia i lagunari a quota 29 in classifica portandosi al 17° posto, l’ultimo utile per la salvezza. I gigliati restano invece fermi in nona posizione con 59 punti e vedono diminuire di molto le possibilità di centrare un posto in Europa nella prossima stagione.

Parte forte la squadra di casa subito pericolosa al 1′: Yeboah si invola, entra in area ma al momento di calciare cerca inspiegabilmente un assist al centro, sbagliando la misura. Al 6′ Busio va via a sinistra scappando a Pongracic. Arrivato sul fondo cerca di mettere il pallone a rimorchio per Oristanio ma lo stesso Pongracic rientra e chiude in anticipo. Al 10′ Ellertsson va via sulla fascia sinistra, entra in area e tira in porta ma la conclusione è debole e De Gea para. Con il passare dei minuti crescono gli ospiti. Al 25′ Mandragora nel giro di pochi secondi prima cerca un’incursione solitaria in verticale e poi tenta la botta da fuori, con palla alta.

Al 28′ Beltran recupera palla innescando Fagioli che entra in area centralmente e all’altezza del dischetto cerca di piazzarla con l’interno destro. Radu si allunga e con una mano mette in corner. Al 41′ Ndour dal versante sinistro dell’area si gira all’improvviso e calcia in porta, cercando il palo lontano: la palla esce di poco. Prima dell’intervallo Yeboah parte, entra in area ma si incarta da solo e sembra essere chiuso da due avversari: a quel punto ne esce con una magia, sgusciando via col pallone e aprendosi lo spazio per il diagonale di destro. La misura del tiro però è sbagliata totalmente e non inquadra nemmeno la porta.

All’8′ della ripresa cross morbido di Dodo da destra, Schingtienne di testa anticipa Gosens che era pronto sul secondo palo. Dal corner colpo di testa di Ranieri parato da Radu. Al 14′ Yeboah da destra con un bel pallone filtrante serve Oristanio che si era inserito bene in area. Oristanio aggancia e calcia, ma sull’esterno della rete. Un minuto dopo la squadra di Di Francesco passa in vantaggio: difesa viola immobile sulla palla scodellata davanti alla porta, Candé stoppa di petto e batte De Gea sotto alle gambe. C’è un tocco sospetto con la mano da parte di Candé prima del tiro, ma il Var controlla e convalida.

Al 23′ il momento decisivo della partita. Prima la Fiorentina sfiora il pari: Ranieri calcia in porta, Radu apre un piede e salva, con l’aiuto del palo. Dalla ribattuta del palo nasce il contropiede del Venezia, che porta Zerbin al cross morbido da destra: Oristanio sul secondo palo fa 2-0. Al 27′ arancioneroverdi vicini al tris con un destro di Yeboah alto di poco. Al 32′ Mandragora accorcia le distanze. Il centrocampista viola riceve in area, protegge palla e anche scivolando riesce a tirare in porta, segnando. Nel finale girandola di sostituzioni e pressione viola ma la squadra di casa si difende con ordine e conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza.