Massucci (Questore di Roma): “La sicurezza non è un costo per le aziende, ma un investimento”

(Adnkronos) –

“La sicurezza non è un costo per le aziende, ma un investimento; la precondizione per lo sviluppo e il benessere collettivo. Finalmente tutti abbiamo acquisito consapevolezza del valore di questo concetto. L’ordine e la sicurezza pubblica sono compito dello Stato, su questo non ci sono dubbi. Ma oggi esiste una visione moderna della sicurezza, che si traduce in modelli organizzativi in cui le istituzioni possono – e devono – inserirsi in un sistema di relazioni positive, attraverso partenariati e visioni condivise tra pubblico e privato. La sicurezza si intraprende attraverso l’amore per la legalità. Tempo fa la presenza delle forze armate suscitava timore; oggi invece vengono cercate, considerate un elemento di rassicurazione. Finalmente, e lo dico anche da poliziotto, i cittadini amano le uniformi — tutte le uniformi. E la legalità passa anche attraverso l’attraversamento delle strisce pedonali. Perché se non ci innamoriamo della legalità nei piccoli comportamenti di tutti i giorni, allora il salto culturale e strutturale non lo facciamo”. Così Roberto Massucci Questore di Roma in occasione dell’evento Nazione Sicura 2025, promosso da Remind e svoltosi a Palazzo Ferrajoli, a Roma.