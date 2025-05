Milano, bambino di tre anni precipita dal balcone: è fuori pericolo

(Adnkronos) – Sta bene ed è fuori pericolo il bimbo di tre anni precipitato oggi dal balcone dell’appartamento di famiglia al secondo piano di un edificio di via Costantino Baroni, nel quartiere Gratosoglio di Milano. Il bimbo – a quanto si apprende – resterà in osservazione all’ospedale di Niguarda, ma gli esami a cui è stato sottoposto fanno sperare che la caduta non abbia avuto conseguenze.

Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori per arrampicarsi sul davanzale del balcone per poi cadere. Intervenuti i soccorsi, il bambino è stato portato in elisoccorso al Niguarda in stato cosciente. Sono affidate ai carabinieri le indagini su quello che sembrerebbe essere solo un incidente.