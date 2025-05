Milano, bambino di tre anni precipita dal balcone: è grave

(Adnkronos) – Un bambino pakistano di tre anni è precipitato oggi dal secondo piano dell’abitazione in cui risiede insieme ai genitori, in via Costantino Baroni, zona Gratosoglio, a Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe approfittato di un momento di distrazione dei genitori per arrampicarsi sul davanzale del balcone per poi cadere. Intervenuti i soccorsi, il bambino è stato portato in elisoccorso al Niguarda in stato cosciente. Sono affidate ai carabinieri le indagini su quello che sembrerebbe essere solo un incidente.