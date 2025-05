Roma, crolla solaio in cantiere edile a Marino: feriti sei operai

(Adnkronos) – Un solaio è crollato in un cantiere edile mentre erano in corso i lavori di costruzione di una nuova scuola elementare a Marino, in provincia di Roma. I sei operai che stavano svolgendo il lavoro hanno fatto un volo di tre metri e sono rimasti feriti ma non in modo grave. Sul posto i vigili del fuoco, i carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole e il 118 che ha trasportato i feriti in diversi ospedali. L’infortunio è avvenuto in via Fratelli Bandiera, all’angolo con via Ciro Menotti. Sono in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco per stabilire le cause dell’accaduto.