Sacchi e Baresi: “Ancelotti, timbro italiano in Brasile. Ci farà onore”

(Adnkronos) – “Ancelotti è uno dei più grandi allenatori che ci siano al mondo e non dobbiamo meravigliarci della notizia. Carlo è un grande ed è stato a lungo in Spagna, in Germania, in Francia, in Inghilterra e ha sempre fatto grandi cose. Porterà avanti il timbro italiano anche in Brasile”. Arrigo Sacchi ha commentato così, all’Adnkronos, l’ufficialità dell’approdo di Carlo Ancelotti sulla panchina del Brasile.

“Ricordo – ha aggiunto Sacchi – che nel periodo in cui volevo Ancelotti al Milan tutti i giornali ne parlavano male per via dei troppi problemi muscolari. A me non importava, parlai con Berlusconi e gli dissi: ‘Se mi prende Ancelotti, vinciamo il campionato’, così lo convinsi a prenderlo e poi vincemmo. Carlo è una persona che fa onore all’Italia. Spero che anche il calcio italiano si faccia onore, uno sport di squadra e offensivo che noi abbiamo tramutato in uno sport individuale e difensivo”.

“In bocca a lupo a Carlo per questa sua nuova avventura con il Brasile, porterà la sua proverbiale saggezza ma anche l’esperienza giusta per far sì che vada tutto bene. Per lui credo sia soprattutto un onore e una bella sfida allenare i verdeoro dopo tanti club”, dice all’Adnkronos l’ex difensore del Milan Franco Baresi, compagno di Ancelotti nei rossoneri per 5 stagioni, dal 1987-88 al 1991-1992.

“Chiaro che lui abbia vissuto di tutto e vinto dappertutto quindi credo si sia messo un obiettivo, una scommessa quasi: vincere con una Nazionale. Allenare una Nazionale, soprattutto quella brasiliana, è diverso anche perché è un enorme responsabilità conoscendo la storia della Seleçao e le aspettative che ne derivano. Ma – continua l’ex capitano del Milan – credo che lui abbia la capacità ma soprattutto l’esperienze per gestire tutto questo”.

Sull’ultima stagione al Real Madrid: “Non parlerei di stagione negativa, può capitare un’annata che non va benissimo come le altre per alcuni episodi sfavorevoli ma questa stagione non può cancellare tutto quello che ha fatto. Io credo che Ancelotti abbia dimostrato, al di là di questa stagione, le sue capacità e il suo valore al Real Madrid”, conclude Baresi.