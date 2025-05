Sinner, la sfida contro Cerundolo a Roma: orario, precedenti e dove vederla

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia. Domani, martedì 13 maggio, il numero uno al mondo affronta Francisco Cerundolo agli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Sinner, che ha eliminato Jesper de Jong nel secondo turno, ha già affrontato l’argentino nel 2023 (proprio agli ottavi del torneo capitolino). Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming

Il match tra Sinner e Cerundolo, valido per gli ottavi di finale degli Internazionali di Roma, si giocherà martedì 13 maggio, non prima delle 15.

Jannik affronterà l’argentino, numero 18 del mondo, sul Centrale del Foro Italico. La curiosità è che fu lui l’ultimo ad averlo battuto, nel 2023, al Masters 1000 capitolino.

Sinner-Cerundolo, così come tutti i match degli Internazionali d’Italia 2025, sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 2. La partita si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su Now e su RaiPlay.