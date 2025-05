Verissimo, Paola Caruso: “Ho annullato il matrimonio con Gianmarco, era una relazione a 4”

(Adnkronos) – “Ho annullato il matrimonio con Gianmarco”. Così Paola Caruso ospite ieri, domenica 11 maggio, a Verissimo ha rivelato i motivi che l’hanno spinta a chiudere la sua relazione con l’ex compagno, che avrebbe dovuto sposare il prossimo luglio.

Paola Caruso ha chiuso la sua relazione con l’ex compagno Gianmarco: “Era tutto pronto e organizzato per il matrimonio. Ho investito due anni della mia vita per lui. In questi mesi ho scoperto delle cose che mi hanno lasciato basita”, ha esordito la showgirl. “Già nella vita è difficile avere una relazione a due, figurati una relazione a quattro. Eravamo io, lui, la madre di suo figlio, che io ho denunciato, e il padre di mio figlio”, ha aggiunto.

Caruso ha ricordato che quando è andata negli Stati Uniti per l’operazione del figlio, lui l’ha lasciata da sola: “Penso che lui sarebbe dovuto venire a sostenermi. Lui lo sapeva che stavo andando fuori di testa. Mi mandava dei messaggi dove mi diceva cose orribili, mi ha abbandonata nel momento del bisogno”.

Tuttavia, il giorno del compleanno di Gianmarco, Paola ha scoperto tutta la verità: “Io ero in America e volevo fargli una sorpresa con una torta. Lui mi dice che ha passato il giorno del suo compleanno da solo e poi scopro, grazie a delle foto che mi hanno mandato, che è stato con la sua ex e suo figlio. E lei ha pure pubblicato le foto sui social, come una famiglia felice”, ha rivelato la showgirl, visibilmente scossa.

Ma non solo: “Ho scoperto che lei si sente con il padre di mio figlio, intrattengono rapporti per cercare di rovinare la mia vita”. Una situazione che l’ha “disgustata” e che l’ha spinta ad annullare il matrimonio definitivamente e a chiudere ogni rapporto con l’ex compagno.