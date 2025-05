Xabi Alonso subito al Real Madrid, guiderà la squadra al Mondiale per club

(Adnkronos) – Xabi Alonso sarà il nuovo allenatore del Real Madrid e sostituirà Carlo Ancelotti al termine della stagione. Come riportato da Marca il tecnico spagnolo, l’anno scorso campione di Germania con il Bayer Leverkusen, guiderà i Blancos fin da subito al Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Il Real Madrid aveva inizialmente pensato a una soluzione ponte, affidando la panchina a Santiago Solari per il torneo americano, per poi cominciare l’avventura con Xabi Alonso in estate. Dopo settimane di ragionamenti, Florentino Perez ha però optato “per la soluzione più logica”, spiega il quotidiano. Lo spagnolo, che pochi giorni fa ha ufficializzato il suo addio al Bayer Leverkusen “Saranno le mie ultime partite”, dovrebbe iniziare la nuova avventura a Madrid il 1° giugno.