Alcaraz vince agli Internazionali. Poi cita ‘300’ sulla telecamera

Carlos Alcaraz in versione spartana cita ‘300’. Il tennista spagnolo oggi, martedì 13 maggio, è volato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia dopo aver battuto Karen Khachanov in tre set, e per il tradizionale messaggio alla telecamera ha scelto una dedica speciale. Il numero tre del mondo si è infatti ispirato al celebre film ‘300’ e a una frase cult di re Leonida.

“Las flechas ocultarán el sol, pues lucharemos a la sombra”, ha scritto lo spagnolo, ovvero “Le frecce nasconderanno il sole, e allora noi combatteremo all’ombra”. è proprio così che Leonida rispose alla minaccia di Serse, re dei persiani, che aveva promesso di rovesciare sui 300 guerrieri spartani a difesa delle Termopili tante frecce da oscurare, appunto, il sole. Ai quarti di finale del Masters 1000 di Roma, raggiunti per la prima volta in carriera, Alcaraz affronterà l’inglese Jack Draper, numero 5 del mondo.