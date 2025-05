Cannes, DiCaprio consegna Palma d’Oro a De Niro: attacco a Trump dal palco

(Adnkronos) – Leonardo DiCaprio ha consegnato la Palma d’oro onoraria alla carriera a Robert De Niro, in occasione della cerimonia di apertura del 78esimo Festival di Cannes.

“De Niro ha ispirato noi attori a considerare il nostro mestiere non come una semplice performance ma come una profonda trasformazione”, ha detto DiCaprio, che ha lavorato con De Niro in ‘Voglia di ricominciare’ del 1993 e in ‘Killers of the Flower Moon’ del 2023.

“È stato un esempio. Io sono uno di quei fortunati che ha avuto la possibilità di lavorare con lui da giovane”. DiCaprio ha ricordato il suo provino per ‘Voglia di ricominciare’: “A 15 anni cerchi di farti notare come attore, l’unica idea che ho avuto è stata quella di alzarmi e urlare verso di lui con tutto me stesso”.

Negli Stati Uniti “lottiamo con tutte le nostre forze per difendere la democrazia che consideriamo scontata”. “Abbiamo un presidente filisteo che ha imposto un prezzo alla creatività, con i dazi doganali. Questi attacchi sono inaccettabili e riguardano tutto il mondo. Dobbiamo agire con determinazione. Invito ciascuno di voi che ama la libertà a protestare e a votare quando sarà il momento. Per undici giorni, dimostreremo il nostro impegno per le arti e la fratellanza”. Così la leggenda del cinema dal palco.

De Niro ha approfittato del tempo a lui concesso e nel suo intervento ha rivolto parole, per nulla velate, a Donald Trump e ai suoi dazi doganali sui film stranieri: “L’arte cerca la libertà. È per questo che siamo una minaccia per gli autocrati e i fascisti di questo mondo”, ha detto.