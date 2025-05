Chanel Totti compie 18 anni, festa a casa di papà Francesco (e la dedica di Ilary Blasi)

(Adnkronos) –

Chanel Totti spegne oggi, martedì 13 maggio 2025, 18 candeline. La secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi ha raggiunto la maggiore età e per l’occasione speciale ha festeggiato il traguardo allo scoccare della mezzanotte a casa del papà che le ha fatto una sorpresa.

Chanel Totti celebrerà il compleanno con un party in grande stile, come aveva già anticipato Ilary Blasi a Verissimo. Per il momento, tuttavia, papà Francesco ha pensato di organizzare una mini festa con gli amici intimi di Chanel. L’ex calciatore è stato immortalato sulle Instagram stories della figlia mentre le consegna la torta di compleanno personalizzata: “Per i tuoi 18 anni Chanel”, si legge. Chanel ha spento le candeline e poi ha abbracciato forte il suo papà.

Ilary Blasi non era presente alla festa, ma ha dedicato alla figlia un messaggio che ha condiviso sulle Instagram stories: “Tanti auguri amore mio, oggi compi 18 anni. È incredibile come il tempo sia volato. Ti amo tanto”, ha scritto a corredo di alcune foto della sua infanzia. “Tanti auguri vita mia”, ha scritto Totti sul suo profilo a corredo di uno scatto padre-figlia di anni fa.