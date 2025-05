Claudia Dionigi incinta, i ‘problemi’ della seconda gravidanza: “Tanta paura”

(Adnkronos) –

Claudia

Dionigi ha annunciato da poco di essere in attesa del suo secondo figlio. Dopo la nascita della primogenita Mariavittoria, avuta con Lorenzo Riccardi, la coppia di Uomini e Donne accoglierà presto un maschietto.

Nonostante l’immensa gioia, Dionigi non ha nascosto le difficoltà affrontate nei primi mesi di gravidanza. “Un’altra vita che sta crescendo dentro di me, però non è stato tutto rose e fiori”, ha raccontato l’ex corteggiatrice.

“Inutile dirvi quanto siamo felici tutti. È una gioia indescrivibile”, ha esordito Claudia Dionigi in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma ci sono stati alcuni ostacoli da superare: “Ho dovuto fare alcuni accertamenti, tra cui la villocentesi che chi ci è passato sa cosa significa, sa benissimo che non è una passeggiata sia fisicamente che emotivamente. Abbiamo avuto tanta, tanta paura. Quei giorni sono sembrati infiniti. È stato come vivere in un limbo”, ha continuato l’ex corteggiatrice del dating show condotto da Maria De Filippi.

Non sono mancati i momenti di sconforto: “Ho pianto in silenzio perché non volevo farmi vedere da Mariavittoria così. Ho cercato di equilibrare le cose”, ma fortunatamente è andato tutto bene: “E adesso sto iniziando a godermi un pochino questa gravidanza. Ne ho veramente bisogno”, ha raccontato con gioia.

“Se vi sto raccontando queste cose non è per impietosirvi, ma voglio lanciare un messaggio a tutte le donne che mi stanno ascoltando e che stanno affrontando in generale esami, paure, attese”, ha aggiunto Claudia Dionigi. E in conclusione: “Vi stringo forte e non perdete mai la speranza perché il vostro coraggio è più grande di quanto pensiate”.

“Sta arrivando lui. Non lo conosciamo ancora, ma lo amiamo da sempre. Arriverà a portare scompiglio, risate nuove, notti più corte…ma anche un amore che non si può spiegare. Un amore che non si divide, ma che si moltiplica e che fa esplodere di gioia la nostra famiglia”, con queste parole la famiglia Riccardi-Dionigi aveva annunciato la seconda gravidanza.