Ex Ilva, fonti: azienda annuncia raddoppio Cig da domani

Da domani i numeri della cassa integrazione per i dipendenti dell’ex Ilva “cresceranno e raddoppieranno”. Sarebbero queste le parole che, a quanto si apprende, Claudio Picucci, responsabile delle risorse umane di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, avrebbe riferito ai sindacati nel corso dell’incontro di questa mattina tra i commissari e le sigle per discutere gli interventi necessari e la Cig dopo l’incendio del 7 maggio e il sequestro dell’altoforno 1. Attualmente si viaggia su una media complessiva di 2mila unità. In particolare, Taranto avrà 3.538 cassaintegrati, Genova 178, Novi 163 e Racconigi 45.

Tra domani e dopodomani l’azienda procederà ad attivare l’istanza al ministero del Lavoro per prefigurare un intervento sulla Cig che sia “coerente con la fase attuale”. Se non ci saranno cambiamenti in senso positivo rispetto ai tempi di riavvio dell’altoforno si dovrà valutare – avrebbe detto ancora Picucci – una cassa integrazione straordinaria, più ampia.

L’autonomia finanziaria dell’ex Ilva è ormai ridotta “al lumicino”, avrebbero detto, a quanto si apprende, i rappresentanti di Acciaierie D’Italia in amministrazione straordinaria nel corso dell’incontro con i sindacati e i commissari straordinari. A quanto viene riferito, non sarebbero infatti ancora arrivati i 100 milioni (parte del prestito ponte) previsti dall’ultimo decreto del governo.

Sullo stabilimento dell’ex Ilva di Taranto “avevamo allarmato in tempo – ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ai microfoni di Radio24 – Era assolutamente necessario autorizzare subito l’attività di messa in sicurezza dell’impianto. Purtroppo l’autorizzazione è stata data tardi e l’attività dell’altoforno 1, come dicono i tecnici, è compromessa. Il che vuol dire che non ci sarà più la possibilità di riprendere una produzione a livello significativo come previsto dal piano industriale” con “impatti sull’occupazione che sull’indotto”.