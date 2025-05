Paolini, che cuore: rimonta Shnaider e va in semifinale agli Internazionali

(Adnkronos) –

Jasmine Paolini in semifinale agli Internazionali d’Italia 2025. La tennista azzurra oggi, martedì 13 maggio, ha battuto ai quarti di finale la russa Diana Shnaider in tre set con il punteggio di 6-7, 4-6, 6-2. Paolini vola quindi in semifinale al Masters 1000 di Roma, dove affronterà la vincente del match tra l’americana Peyton Stearns e l’ucraina Elina Svitolina

Nel primo set Paolini parte forte, piazza subito due break, spinta dall’entusiasmo, che mai è mancato in questi giorni, del Centrale, e vola sul 4-0. Poi però stacca la spina e si fa recuperare, con Shnaider, numero 11 del mondo, che sale fino al 4-4. L’equilibrio continua fino al tie break, dominato dalla russa, che conquista così il primo parziale 7-6. L’inerzia del match non cambia nel secondo parziale. La russa continua a spingere, piazza due break in apertura e si porta sul 4-1. Quando la pioggia bagna la terra del Foro Italico, e la partita viene sospesa, Paolini ha un fitto colloquio con Sara Errani, compagna di doppio e improvvisamente mental coach.

Da quel momento l’azzurra reagisce, piazza subito un break e si porta a un passo dall’avversaria. Jasmine gioca più veloce e conquista un altro break, pareggiando i conti sul 4-4, proprio come aveva fatto la russa nel primo parziale. Paolini, numero 5 del ranking Wta, domina i restanti due game e conquista così il secondo set 6-4. Nel terzo parziale la russa parte forte e ruba subito il servizio a Paolini. La russa si innervosisce, se la prende con il pubblico e si deconcentra. Jasmine ne approfitta e pareggia i conti nel quarto game. Shnaider sembra sempre più fuori dalla partita, l’azzurra continua a spingere e conquista il set 6-2, volando in semifinale.

“Non so che dire. È stata una partita durissima, ho iniziato bene poi c’è stato un calo d’intensità. Fortuna che ha piovuto cinque minuti sul 4-0 e mi sono ripresa, l’angolo mi ha aiutato tantissimo e ancor di più il pubblico perché ero andata in confusione”, ha detto Paolini pochi minuti dopo la vittoria su Shnaider, “nei momenti più duri della partita siamo stati lì insieme, abbiamo lottato con pazienza e abbiamo portato a casa questa partita. Sono sollevata, per come si era messa l’abbiamo scampata”.

Poi ha rivelato cosa le ha detto Sara Errani: “Non cambiare sul dritto, gioca sempre sul rovescio. Gioca solo quando hai la palla comoda sul dritto. Sono contentissima, essere in semifinale a Roma è un sogno”. Un pensiero anche per Sinner, il prossimo a giocare sul Centrale: “Mi dispiace che stia piovendo ora che deve entrare Jannik. Muso non so quanto sta, ma speriamo di andare tutti avanti. Grazie a tutti voi, veramente”.