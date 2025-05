Samantha de Grenet tradita dall’ex fidanzato: “Ecco come mi sono vendicata”

(Adnkronos) –

Samantha de Grenet ha raccontato ospite oggi, martedì 13 maggio, a ‘La volta buona’ di quando ha scoperto di essere stata tradita dal suo ex compagno. “Non ho mai dimenticato”, ha detto la showgirl e conduttrice televisiva che ha raccontato nel salotto di Caterina Balivo di aver pianificato una vendetta contro l’ex e la sua amante.

Samantha de Grenet ha scoperto del tradimento quando si trovava in vacanza in Sardegna insieme a una sua amica. Tornata a Milano per lavoro, lascia l’ex fidanzato e attua un piano di vendetta contro l’amante, che era una sua amica di vecchia data: “Più forte è l’amicizia, più grande è il dolore”, ha esordito la showgirl che si è detta fiera e orgogliosa del suo piano “malvagio”.

“Ho finto di essere una manager di eventi e sfilate”, ha spiegato De Grenet. “All’epoca lavoravo molto in Germania quindi sapevo esattamente dove mandarla”. Tra le risate e gli applausi del pubblico, Samantha spiega nei dettagli il suo piano contro l’amante: “La chiamo sotto nome di un’importante agenzia, facendo però parlare una mia amica. Le propongo di partecipare a un grandissimo evento che coinvolgeva clienti italiani e le dico che l’avrei pagata profumatamente”, ha detto de Grenet che ha pensato a tutto nei minimi dettagli: nella chiamata le aveva promesso ogni beneficio, dal biglietto di invito a quello dell’aereo con “posto in prima classe”.

Ecco che arriva la svolta del piano: “Lei arriva in aeroporto, le arriva una telefonata in cui le viene comunicato che c’è stato un problema con le carte di credito e che alla fine si doveva pagare lei il biglietto, il taxi, l’hotel, fino a scoprire che la sfilata non esisteva. Quindi è tornata indietro a mani vuote e pagando tutto di tasca sua”. Morale della favola? “Andare a letto col mio fidanzato le è costato qualcosa”, ha concluso Samantha de Grenet.