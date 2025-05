Sinner-Cerundolo: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) –

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, martedì 13 maggio, l’argentino Francisco Cerundolo, numero 18 del mondo, negli ottavi di finale del Masters 1000 di Roma. Dopo aver battuto, nei primi turni del torneo, Navone e De Jong, Sinner alza il livello affrontando quello che è stato l’ultimo giocatore a batterlo sulla terra del Foro Italico, proprio agli ottavi di finale dell’edizione 2023.

Il match tra Sinner e Cerundolo, valido per gli ottavi di finale degli Internazionali di Roma, si giocherà oggi martedì 13 maggio, non prima delle 15. I due si sono sfidati in quattro precedenti, con il parziale che è in parità con due successi per parte.

Sinner-Cerundolo, così come tutti i match degli Internazionali d’Italia 2025, sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 2. La partita si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su Now e su RaiPlay.