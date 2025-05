Stevie Wonder compie 75 anni, genio della soul music che ha dato voce al futuro

(Adnkronos) –

Stevie Wonder compie oggi 75 anni. E se c’è un artista capace di attraversare i decenni, le mode e le battaglie civili con la stessa intensità creativa e umana, è proprio lui. Nato come Stevland Hardaway Judkins a Saginaw, nello stato del Michigan, il 13 maggio 1950, cieco dalla nascita, ha trasformato un’apparente fragilità in uno dei talenti più luminosi e influenti della storia della musica pop.

Con oltre 100 milioni di dischi venduti, 25 Grammy Awards e una carriera iniziata a soli 11 anni con la Motown, Stevie Wonder non è solo un cantante: è un simbolo della forza dell’immaginazione, della lotta per i diritti civili e del potere della musica di cambiare le cose.

Difficile scegliere una sola canzone per rappresentare Stevie Wonder. ‘Superstition’, ‘Isn’t She Lovely’, ‘Sir Duke’, ‘I Wish’, ‘Living for the City’, ‘Higher Ground’, ‘As’, ‘I Just Called to Say I Love You’: ogni brano è un pezzo di storia, non solo musicale. La sua voce inconfondibile, il suo virtuosismo al pianoforte e al’armonica, il suo senso del groove e della melodia hanno ridefinito il concetto stesso di soul, aprendolo al funk, al pop, al jazz, all’elettronica.

Il suo album ‘Songs in the Key of Life’ (1976) è considerato uno dei capolavori assoluti della musica pop: non solo per la qualità compositiva, ma per la visione del mondo che propone: empatica, spirituale, profondamente umana.

Ma Stevie Wonder non è solo un gigante della musica. È stato ed è un attivista instancabile. La sua campagna per l’istituzione del Martin Luther King Jr. Day fu determinante per il riconoscimento ufficiale della ricorrenza negli Stati Uniti. Ha sostenuto il movimento per l’uguaglianza razziale, i diritti delle persone con disabilità, la fine dell’apartheid e più recentemente la giustizia climatica. La sua arte è sempre stata intrecciata con un messaggio: “La musica è un linguaggio che tutti comprendono. E con quel linguaggio possiamo parlare di pace, giustizia e amore”.

A 75 anni Stevie Wonder è ancora in attività, anche se con minore frequenza. I suoi ultimi concerti hanno emozionato milioni di fan in tutto il mondo. La sua eredità musicale è ovunque: artisti come Prince, Alicia Keys, Bruno Mars, John Legend, Anderson Paak, fino a Beyoncé e Kendrick Lamar, hanno tutti riconosciuto il debito verso la sua visione sonora. E mentre il tempo scorre, resta una certezza: Stevie Wonder ha suonato il mondo, e lo ha fatto vibrare. Con l’anima. Con il cuore. Con la forza dolce di chi sa vedere, anche senza gli occhi, ciò che molti non riescono neppure a immaginare.

(di Paolo Martini)