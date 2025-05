Sul Duomo con la kefiah prima di suicidarsi, De Maria ripreso in un video

(Adnkronos) – Si è avvolto la testa in una kefiah Emanuele De Maria per salire sul Duomo, prima di suicidarsi gettandosi da una terrazza. Un video lo riprende mentre fa le scale, in fila tra i turisti, all’ora di pranzo di domenica. Poco dopo il 35enne, già condannato in via definitiva per un omicidio avvenuto nel 2016 e ricercato per aver accoltellato il giorno precedente un collega dell’hotel Berna di via Napo Torriani, dove era impiegato alla reception con un permesso di lavoro esterno, si getterà dalla terrazza a quaranta metri di altezza, precipitando sulla piazza affollata.

Il biglietto per salire sulla cattedrale De Maria lo aveva acquistato il giorno precedente, sabato, poche ore dopo il tentato omicidio del collega. Jeans e maglietta nera (diversa da quella che indossava nel video che lo immortala alla metro Bignami dopo l’omcidio di Chamila Wljesuriya venerdì pomeriggio), il 35enne portava la kefiah intorno al collo e in testa un copricapo con codino quando si è presentato alla biglietteria del Duomo e ha acquistato il ticket per salire sulla cattedrale. La scena è stata ripresa dalle telecamere.