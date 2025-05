Terremoto oggi ai Campi Flegrei, forte scossa di magnitudo 4.4. Paura anche a Napoli

(Adnkronos) – Scossa di terremoto oggi, martedì 13 maggio, ai Campi Flegrei nel napoletano. Il sisma si è verificato alle 12.10 ed è di magnitudo 4.4 secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che individua l’epicentro nel Golfo di Pozzuoli. Evacuata la sede dell’Università Federico II di Napoli di Piazzale Tecchio a Fuorigrotta. Non appena è scattato il sistema di allarme, gli studenti si sono precipitati fuori dalla sede.

L’evento bradisismico, a una profondità di tre chilometri, è stato avvertito anche in diversi quartieri di Napoli come testimoniano i social. Con gli hashtag #terremoto e #campiflegrei gli utenti stanno condividendo la paura per le scosse. “Che botta, ragazzi. Lunga e forte” scrive Fulvio e Biagio gli risponde “si balla, sì”. “L’abbiamo sentita anche ad Aversa” informa Antonino, mentre in molti chiedono preoccupati: “Amici campani, tutto bene??”.

Alla prima scossa ne è seguita un’altra di magnitudo 3.5 alle 12.22 sempre secondo quanto riportato dall’Ingv.