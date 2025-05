A Cannes è il giorno di Tom Cruise, attesa per il red carpet ma nessun incontro con la stampa

(Adnkronos) – Sulla Croisette c’è grande attesa per l’ultima missione impossibile di Tom Cruise, ‘Mission: Impossible – The Final Reckoning’. Il divo hollywodiano è il protagonista del secondo giorno del 78esimo Festival di Cannes. Non è la prima volta che sfila sulla Croisette: è già accaduto nel 1992 per ‘Cuori ribelli’ di Ron Howard con Nicole Kidman e nel 2022 per ‘Top Gun: Maverick’

L’attore, però, ha deciso di non incontrare la stampa, suscitando non poche polemiche tra i giornalisti che attendevano da giorni di scatenarsi con le domande per Cruise. Non solo sul kolossal, ma anche sul presidente Trump, che ha annunciato di voler imporre dei dazi del 100% sui film distribuiti negli Stati Uniti ma prodotti all’estero perché “l’industria cinematografica americana sta morendo molto velocemente. Altri Paesi stanno offrendo ogni sorta di incentivi per attirare i nostri registi e i nostri studios”, ha scritto Trump qualche giorno fa su Truth. Per il presidente si tratta di “una minaccia alla sicurezza nazionale”. E il nuovo ‘Mission Impossibile’ è stato girato in più Paesi fuori dagli Usa (tra questi, Londra, Giappone, Corea) e potrebbe finire nel mirino del provvedimento proposto dal tycoon. Un tema su cui la star non ha proferito parola dopo una domanda diretta di un giornalista coreano alla conferenza stampa del blockbuster a Seul.

A incontrare la stampa è il regista Christopher McQuarrie, che ha firmato gli ultimi film con Cruise. “A legarci è l’amore per il cinema”, ha detto in conferenza McQuarrie, che sarà anche protagonista di una masterclass. “Tom è come se fosse sempre uno studente. E’ desideroso di imparare dalle persone che lo circondano e ama supportare le visioni di chi lavora con lui”.

In anteprima il 19 maggio in alcuni cinema e il 22 in tutte le sale italiane con Eagle Pictures, il film – presentato ‘Fuori concorso’ – torna a raccontare le avventure dell’agente sotto copertura Ethan Hunt (Cruise) e della sua squadra. Già dal trailer, la pellicola promette spettacolari scene d’azione e scariche di adrenalina. In questo l’inscalfibile Tom è un abile maestro.

Al fianco di Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Esai Morales, Pom Klementieff, Henry Czerny, Holt McCallany, Janet McTeer, Nick Offerman, Hannah Waddingham, Tramell Tillman and Angela Bassett, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Mark Gatiss, Rolf Saxon e Lucy Tulugarjuk.