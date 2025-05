Eurovision 2025, Gabry Ponte vola in finale: ora ‘Tutta l’Italia’ voterà per lui?

(Adnkronos) –

Gabry Ponte esplode di gioia a Basilea. Il dj, con il suo brano ‘Tutta l’Italia’, ha conquistato un posto nella Gran Finale dell’Eurovision Song Contest, in programma sabato 17 maggio. Un traguardo accolto con emozione dall’artista, che rappresenta San Marino nella competizione: “Sono emozionatissimo. Ci speravo davvero, ma con la musica non si sa mai. Grazie di cuore a tutti i miei amici di San Marino e a tutti i miei fan italiani e del resto del mondo che mi hanno votato stasera. È un onore far parte di questo spettacolo fantastico e non vedo l’ora di tornare sul palco per la finale”.

La performance di ‘Tutta l’Italia’ ha infiammato il pubblico di Basilea, che ha cantato a squarciagola il brano insieme a Gabry Ponte. “E’ stato incredibile”, ha detto l’artista. Ora la domanda che tutti si pongono è: l’Italia tiferà per San Marino? Gli italiani, impossibilitati a votare per il proprio rappresentante in gara, Lucio Corsi, potrebbero riversare il loro sostegno su Gabry Ponte e la sua ‘Tutta l’Italia’. Un’ipotesi plausibile, considerando l’affetto del pubblico italiano per il dj e il successo del brano.

Intanto, a San Marino si sogna in grande. “La competizione è durissima e ricca di sorprese ma se, per merito e fortuna, Gabry Ponte, con ‘Tutta l’Italia’ dovesse vincere, San Marino Rtv è pronta ad organizzare l’Esc 2026″, scrive sui social Roberto Sergio, direttore generale della tv della Repubblica del Titano.

L’Italia ha già dimostrato il suo grande interesse per l’Eurovision, registrando un risultato storico in termini di ascolti per la prima semifinale. Rai2 ha infatti ottenuto il miglior risultato di sempre per una semifinale del concorso (2.248.000 telespettatori, 12,2% share contro 1.912.000 spettatori, 9,4% share). Tra gli altri qualificati della prima semifinale spicca Tommy Cash, rappresentante dell’Estonia con l’eccentrico brano ‘Espresso Macchiato’. Il cantante, che ha suscitato discussioni e interesse nel pubblico italiano, ha festeggiato il passaggio in finale con un messaggio di ringraziamento ai suoi fan: “Estonia, ce l’abbiamo fatta. Siamo un Paese piccolo. Siamo rari, ma sentiranno parlare di noi”.