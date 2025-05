Milan-Bologna, Cesare Cremonini e Gianfranco Fini all’Olimpico: tifosi rossoblu doc per la finale

(Adnkronos) – Cesare Cremonini e Gianfranco allo stadio Olimpico di Roma per la finale di Coppa Italia tra il suo Bologna e il Milan. Il cantante, noto tifoso rossoblu, non poteva mancare all’appuntamento speciale per il club felsineo. Il Bologna torna a giocarsi un trofeo di primo piano dopo un lunghissimo digiuno. Cremonini prende posto in tribuna con ampio anticipo rispetto al fischio d’inizio, fissato alle 21. L’emozione si fa sentire… Qualche fila più in basso, ecco un altro bolognese doc, Gianfranco Fini. L’ex leader di An è stato a lungo una presenza abituale sugli spalti dell’Olimpico, in particolare per le gare casalinghe della Lazio.