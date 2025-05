Neonati sepolti, archiviata la posizione dei genitori di Chiara Petrolini

(Adnkronos) – La posizione dei genitori di

Chiara Petrolini, la 21enne di Vignale di Traversetolo accusata di aver ucciso i due neonati partoriti nel maggio del 2023 e nell’agosto del 2024, è stata archiviata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Parma, che ha accolto la richiesta della Procura ducale.

Come aveva spiegato l’avvocato Nicola Tria – che difende anche la stessa Chiara – in occasione dell’arresto della 21enne lo scorso settembre, padre e madre della ragazza risultano essere totalmente estranei e inconsapevoli rispetto al progetto criminale della figlia, accusata di aver sotterrato nel giardino di casa i cadaveri dei due neonati avuti dall’ex fidanzato. I due coniugi sono stati tenuti all’oscuro di entrambe le gravidanze e di tutti i successivi atti criminosi commessi dalla figlia, che ora si trova agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Vignale di Traversetolo in attesa dell’udienza preliminare fissata per venerdì con la Gup Gabriella Orsi, che dovrà esprimersi in merito alla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore di Parma Alfonso D’Avino.