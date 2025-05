Giro d’Italia, oggi la sesta tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) – Torna il Giro d’Italia con la sesta tappa. Oggi, giovedì 15 maggio, il gruppo affronterà la frazione 6 della Corsa Rosa, da Potenza a Napoli. Sarà la più lunga, con i suoi 226 chilometri: in classifica generale comanda sempre il danese Mads Pedersen, che dopo la tappa vinta ieri ha 17 secondi di vantaggio su Primoz Roglic e 24 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Mathias Vacek.

La tappa numero 6 del Giro d’Italia 2025 è la più lunga con i suoi 226 chilometri: partirà da Potenza e arriverà a Napoli, dopo aver attraversato l’Irpinia. Sarà un percorso insidioso con delle salite a inizio tappa, come le scalate del Valico di Monte Carruozzo (Gpm di secondo livello) e di Monteforte Irpino (Gpm3).

Gli ultimi 45 chilometri saranno interamente cittadini con tratti di pavé in porfido, mentre il finale sarà a Napoli con gli ultimi 3000 metri con poche curve, una leggera salita e poi pianura, con il rettilineo d’arrivo di 900 metri su asfalto largo 9. Dislivello di 2600 metri: decisiva sarà la salita che parte dal Muro Lucano fino ai 1136 metri di Monte Carruozzo, una scalata di 19,9 chilometri con pendenze che raggiungono l’11% nella prima tappa in alta quota del Giro 108.

La sesta tappa del Giro d’Italia partirà alle 11:30. La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su Rai Play), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.