Alcaraz e una finale con Sinner a Roma: “Non vedo l’ora, sarebbe una battaglia”

(Adnkronos) –

Carlos Alcaraz vola in finale agli Internazionali d’Italia 2025. Oggi, venerdì 16 maggio, il tennista spagnolo ha battuto Lorenzo Musetti in due set nella semifinale del Masters 1000 di Roma. Ora Alcaraz aspetta il match tra Jannik Sinner e Tommy Paul per scoprire chi sarà il suo avversario nell’ultimo atto del torneo, in programma domenica 18 maggio sul Centrale del Foro Italico.

In conferenza stampa Alcaraz ha parlato anche della possibilità di affrontare il numero uno del mondo, al rientro dopo la squalifica per il caso Clostebol: “Non vedo l’ora, devo essere sincero. Non sarà facile per Sinner contro Tommy Paul, ma ho visto i suoi ultimi match e il livello è salito tantissimo. Ogni volta che gioco con lui è una battaglia, ma sono momenti che mi piacciono e mi divertono”, ha detto lo spagnolo, “giocare contro di lui qui a Roma sarebbe ancora più difficile, sarebbe un’ulteriore sfida ma vediamo chi vincerà stasera”.