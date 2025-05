Bilancio Ue, Razza “No a compromesso al ribasso”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Il commissario al Bilancio Serafin aveva parlato di dare esecutività alla relazione Draghi; vogliamo pensare che questo sia stato solo un punto di inizio non felicissimo, e speriamo che la sessione di bilancio prosegua in maniera molto più attenta”. Lo ha detto l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Ruggero Razza, in merito al voto del Parlamento Ue sulla proposta di bilancio pluriennale presentata dalla Commissione europea.

xf4/mca3/sat