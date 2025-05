Colloqui Ucraina-Russia a Istanbul, “ma Putin prepara una nuova offensiva”: il retroscena

(Adnkronos) – La Russia sta ammassando proprie truppe in prima linea in vista di una nuova offensiva in Ucraina, volta a conquistare altro territorio. A rivelarlo sono due funzionari statunitensi ben informati, citati a condizione di anonimato dalla Cnn, mentre a Istanbul iniziano oggi i negoziati tra Mosca e Kiev. I comandanti russi “aspirano a creare una grande forza”, ha detto uno dei funzionari Usa, aggiungendo che la probabile offensiva è mirata a guadagnare più terreno nell’Ucraina orientale.

Il presidente russo Vladimir “Putin cercherà di prendere tutto il territorio possibile fino alla periferia di Kiev”, ha poi detto un secondo funzionario. “I russi faranno tutto il possibile per ottenere quanto più territorio possibile”, ha aggiunto. Filmati di sorveglianza acquisiti dalla Cnn mostrano che da diverse settimane la Russia sta spostando un numero notevole di truppe e materiale bellico a poche decine di chilometri dalla linea del fronte.

I preparativi di una nuova offensiva arrivano in un momento in cui l’Ucraina sta soffrendo di una grave carenza di uomini sul campo di battaglia. Secondo valutazioni statunitensi, sono principalmente i droni in dotazione all’esercito ucraino e l’efficacia dei suoi campi minati a frenare la Russia, nonostante il suo considerevole vantaggio in termini di truppe. Anche la Russia sta affrontando difficoltà nel disporre delle forze che vorrebbe, dopo che le due parti hanno condotto una guerra di logoramento nell’Ucraina orientale. Inoltre, per il primo funzionario citato dalla Cnn, non vi è alcuna indicazione che la Corea del Nord sia in questo momento in grado di aumentare in modo significativo il numero delle proprie truppe in Ucraina.