E’ morta Teresa Vergalli, addio alla partigiana ‘Anuska’

(Adnkronos) – E’ morta Teresa Vergalli, la partigiana ‘Anuska’. Aveva 98 anni. Ad annunciare la scomparsa, “con grandissimo dolore”, l’Anpi nazionale, insieme ai comitati provinciali di Reggio Emilia e di Roma.

Nata a Bibbiano (Reggio Emilia), l’11 ottobre 1927, era una studentessa quando entrò nella Resistenza, 76ª Sap e 144ª Brigata Garibaldi. Un impegno da staffetta delicato e rischiosissimo il suo: ha raccontato in tante occasioni che portava sempre con sé una piccola pistola in caso venisse presa dai nazifascisti, per non sopportarne le torture. Dopo la Liberazione, fu attiva nell’Udi per i diritti delle donne e fece della narrazione antifascista e partigiana un dovere continuo e appassionato, in particolare tra e per le giovani e i giovani.

Intervistata da Corrado Formigli, nella puntata del 24 aprile scorso di Piazza Pulita, ricorda l’Anpi, ha lasciato un prezioso testamento: “Bisogna stare attenti, vigili, uniti sui diritti che abbiamo conquistato”.

“Teresa Vergalli, nome di battaglia Anuska, staffetta partigiana, cocciuta. Così si definiva Teresa: cocciuta. Con lei scompare una donna che per tutta la vita non ha fatto altro che difendere i diritti e la libertà”, le parole della segretaria del Pd, Elly Schlein.

“Entrata nella Resistenza che era ancora studentessa ricoprì incarichi pericolosi e delicati e, finita la guerra, è stata decisiva per la fondazione dell’Udi, l’Unione delle donne italiane, e per le battaglie per la parità di genere. Teresa se ne va ma ci lascia una enorme eredità e un monito, contenuto nella sua ultima intervista: ‘Bisogna stare attenti, vigili, uniti sui diritti che abbiamo conquistato’. Perché i diritti non si conquistano mai una volta per tutte. E questo continuerà ad essere anche il nostro impegno”.