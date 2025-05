È sempre mezzogiorno, la gaffe che imbarazza Antonella Clerici: cosa è successo

(Adnkronos) – Gaffe a È sempre mezzogiorno. Tra i piatti proposti nella puntata di oggi, venerdì 16 maggio, il cuoco Andrea Mainardi ha preparato i suoi ‘Cordon bleu straordinari’, ma mentre spiegava la procedura si è lasciato sfuggire un commento dal ‘doppio senso’ che ha colto alla sprovvista la conduttrice Antonella Clerici.

Tutto è accaduto mentre Mainardi spiegava ai telespettatori uno dei suoi trucchi in cucina: dopo aver impanato le fettine di petto di pollo, ha tirato fuori una siringa da cucina per iniettare dentro del burro, un passaggio che ha definito fondamentale per ottenere un risultato gustoso e “morbido”. “Quando vedete che comincia a rigonfiarsi, vuol dire che lo state mettendo dent…”, ha detto il cuoco che non è riuscito a completare la frase ambigua perché si è reso conto della gaffe e del doppio senso involontario.

Antonella Clerici ha cercato di nascondere l’imbarazzo coprendosi il volto con le mani senza proferire parola. Minardi ha poi continuato, rincarando la dose con ironia: “Signori, qui a È sempre mezzogiorno, non facciamo solo da mangiare, vi facciamo venire fame e vi…”, ha aggiunto, scatenando l’ilarità del pubblico e della conduttrice che, nel frattempo, si è allontanata dalla telecamera per ridere liberamente.

Un’immagine che in poco tempo è diventata virale, destinata a diventare un meme. Nel frattempo, gli involtini di pollo sono finiti nell’olio bollente, et voilà pronti per essere serviti. Gaffe compresa.