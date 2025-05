Giro d’Italia, oggi la settima tappa: orario, percorso e dove vederla

(Adnkronos) – Torna il Giro d’Italia con la settima tappa. Oggi, venerdì 16 maggio, la Castel di Sangro-Tagliacozzo porta la Corsa Rosa in Abruzzo, dopo la frazione 6 da Potenza a Napoli conquistata da Kaden Groves in volata. Il leader della classifica generale è ancora il danese Mads Pedersen, che ha 17 secondi di vantaggio su Primoz Roglic e 24 secondi di vantaggio sul compagno di squadra Mathias Vacek visti i distacchi rimasti immutati nella sesta tappa.

Oggi, venerdì 16 maggio, c’è il primo arrivo in salita di questo Giro d’Italia, con un tappone appenninico dal sapore antico. Saranno 168 chilometri con 4 Gpm distribuiti in maniera uniforme lungo il percorso tra salite e discese, con pianura pressoché nulla. Si parte da Castel di Sangro, a 791 metri di altezza, e si arriva a Tagliacozzo, 1425 sul livello del mare. Il traguardo, che coinciderà con il primo Gpm di prima categoria di quest’edizione,spunterà fuori al termine di una salita di quasi 12 chilometri, con pendenza media del 5,5% e picchi del 14%.

La settima tappa del Giro d’Italia partirà alle 12:50. La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su Rai Play), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.