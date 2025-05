Laura Pausini, oggi il compleanno: “Festeggio con pizza e karaoke”

(Adnkronos) – “Il mio compleanno come tutte le feste comandate per me è un giorno importante. Ogni anno cerco di festeggiarlo in un modo diverso, possibilmente divertente e con la musica. Quest’anno a casa, hamburger, pizza e karaoke, con alcuni dei miei più cari amici”. Così Laura Pausini, che su Instagram spiega ai fan come festeggerà oggi 16 maggio, data del suo compleanno. La cantante è nata infatti il 16 maggio 1974 a Faenza, in provincia di Ravenna, ed è cresciuta a Solarolo.

“Ma ci siete anche voi con i vostri auguri e il vostro immancabile affetto. Sono fortunata? Si. Grazie a tutti. Grazie alla Vita”, aggiunge l’artista romagnola, che insieme al post pubblica una foto con indosso sgargiante tuta rossa e un paio di occhiali fashion da vista.