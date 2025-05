Leonardo Brum e Angelo Famao lascino al’Isola dei famosi, la decisione dopo la ‘crisi’

(Adnkronos) –

Leonardo Brum e Angelo Famao hanno abbandonato l’Isola dei famosi 2025. I due naufraghi hanno deciso di lasciare l’Honduras, dopo le crisi avute la settimana scorsa. La decisione è stata confermata e diffusa con una nota ufficiale sui canali social del reality show che, oltre all’abbandono, rende noto che il televoto è annullato.

“Leonardo Brum ha deciso di ritirarsi dall’Isola. Essendo al televoto questa settimana, il televoto attualmente in corso è annullato. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite SMS nella sessione annullata verranno rimborsati”, questo il messaggio diffuso sui social.

Su Instagram, è stato condiviso un video in cui l’inviato Pierpaolo Pretelli rende ufficiale la notizia. “Mi ero promesso di durare quanto più tempo possibile, sia per me, che per le promesse che ho fatto alle persone a me care, ma ho deciso di ritirarmi e tornare a casa”, ha detto Angelo Famao che con convinzione ha aggiunto “per me il gioco finisce qui”.

Leonardo Brum, provato dalle condizioni di vita sull’Isola, aveva già abbandonato Playa Uva durante la prima settimana: “Lo so che ero già andato via e avevo chiesto di tornare. L’Isola mi ha dato un’altra opportunità, però non sto bene e voglio ascoltare me stesso. Per me il gioco è finito”, ha detto l’ex naufrago che conclude “voglio tornare a casa”.