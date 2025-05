Nautica, Fortis (Fondazione Edison): “Fatturato supera 8 mld”

(Adnkronos) – “I numeri del settore nautico sono estremamente importanti per la nautica da diporto. In termini di fatturato supera gli 8 miliardi e conta oltre 30 mila addetti. Siamo i primi esportatori mondiali in questo campo, soprattutto grazie alla produzione di grandi yacht”. Lo dichiara Marco Fortis, vicepresidente Fondazione Edison, in occasione della convention Satec 2025, oggi a Rapallo, in provincia di Genova. Un evento organizzata da Confindustria Nautica.

La nautica da diporto “ha avuto il grande merito di espandersi soprattutto in un periodo difficile – evidenzia Fortis – Tra il 2019 e il 2024 l’export del settore è cresciuto dell’88%, contro una crescita dell’export italiano appena superiore al 20%. Abbiamo raggiunto i 4,3 miliardi di esportazioni l’anno scorso, ma già nei primi due mesi dell’anno, con l’aggiunta dei primi due mesi del 2025, siamo arrivati a 4,4 miliardi di esportazioni. Il surplus commerciale della nautica è enorme – aggiunge – ha raggiunto i 3,8 miliardi di euro con l’estero ed è molto importante perché ha contribuito da solo, alla nautica da diporto, per circa il 14% alla crescita di questo surplus negli ultimi cinque anni. Quindi un settore su cui puntare. Una parte di quel nuovo made in Italy che si è affacciato, negli ultimi vent’anni, sulla scena della nostra specializzazione internazionale”, le sue parole.